Am Donnerstag wird es erneut sommerlich warm. Am Morgen muss aber da und dort mit Nebel- oder Hochnebelfeldern gerechnet werden.

An den Nebel müssen wir uns jetzt wohl langsam wieder gewöhnen © Jürgen Fuchs

Ein Hochdruckgebiet bestimmt am Donnerstag das Wetter in unserem Land und sorgt für sehr freundliche Bedingungen. Einige, herbstlich anmutende Nebel- oder Hochnebelfelder in den Niederungen sollten sich am Vormittag wieder auflösen können. Ansonsten scheint tagsüber die Sonne und Wolken spielen vor allem am Vormittag nur eine geringe Rolle.