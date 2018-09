Im August wurde in einer Wohnanlage in Klagenfurt-St. Peter Sperrmüll angezündet. Der mutmaßliche Täter ist nicht geständig.

In einer Wohnanlage in St. Peter ging im August ein direkt an der Hausmauer gelagertes Bett in Flammen auf © Odebrecht

Viel wurde über die Hintergründe des Brandes in einer Wohnanlage in Klagenfurt-St. Peter Anfang August spekuliert. Ein direkt an der Hausmauer entsorgtes Bett samt Matratze war in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelte sofort auch wegen Brandstiftung. Beamte des Stadtpolizeikommandos entdeckten jetzt eine heiße Spur zum mutmaßlichen Täter. „Es gibt einen Tatverdächtigen“, sagt ein Ermittler. „Er ist bislang nicht geständig.“ Informationen zur Identität der Person will die Polizei noch nicht bekannt geben. Der Tatverdächtige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Allerdings nicht wegen Brandstiftung, sondern wegen schwerer Sachbeschädigung, heißt es von der Polizei. Das Delikt ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bedroht. Bei der Untersuchung des Tatortes konnten keine Spuren eines Brandbeschleunigers gefunden werden. Derzeit wird die Fassade des Wohnhauses der Stadt Klagenfurt saniert. Laut Wohnungsreferent Stadtrat Frank Frey (Grüne) beträgt der Schaden rund 20.000 Euro.

