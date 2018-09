Facebook

Die Freude ist bei Natascha Pössenbacher (links) und Martina Kohlberger mittlerweile getrübt © (c) Dieter Kulmer

Seit 2. September hat das Eltern-Kind-Café "Nimmerland" in Klagenfurt geöffnet. Die Betreiberinnen Natascha Pössenbacher und Martina Kohlberger freuen sich über den großen Zuspruch. Zehn Kindergeburtstage wurden in der neuen Einrichtung bereits gefeiert. Die Freude wird allerdings auch getrübt. "Nach zwei Wochen mussten wir schon Einiges wegwerfen", sagt Pössenbacher. Kinder sprangen so heftig in die Babybetten rein, dass diese kaputt gingen. Außerdem wurden Sessel zerstört und Wände angemalt. "Auch Spielzeug mussten wir schon entsorgen, weil so daran herumgerissen wurde", sagt Pössenbacher enttäuscht und fügt hinzu: "Die Eltern kümmern sich nicht um ihre Kinder. Die Hausregeln werden einfach ignoriert." Besonders dreiste Eltern würden für ihren Nachwuchs den Eintritt bezahlen und dann gleich wieder gehen. Pössenbacher ärgert nicht nur der materielle Schaden. Es geht auch um die Haftung. "Wenn sich ein Kind verletzt, haften wir."