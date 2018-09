Facebook

Seit Montag hat das bestehende Klagenfurter Hallenbad für den Herbstbetrieb geöffnet – mit einem absehbarem Ablaufdatum. Denn 2023 muss das Bad schließen. Und seit gestern scheint es so, als könnte es einen fliegenden Wechsel vom alten in das neue Hallenbad geben. Mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP, Grünen und der FPÖ beschloss der Klagenfurter Gemeinderat, dass das Hallenbad am Areal nördlich von Minimundus gebaut werden soll. Gegenstimmen kamen vom Team Kärnten und der Liste Fair.

