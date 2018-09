Facebook

Die Lenkerin wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert © (c) Fuchs Juergen

Dienstag gegen 7.35 Uhr bog ein 49-jähriger Kraftfahrer aus Ebenthal mit seinem Lkw von der Thoner Straße (L 102) nach links in Richtung Klagenfurt in die Packer Straße (B 70) ein. Dabei stieß er gegen den auf der Packer Straße ebenfalls in Richtung Klagenfurt fahrenden Pkw einer 21-jährigen Frau aus Globasnitz.