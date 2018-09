Facebook

Gewohntes Bild im Herbst: Wenn im Klagenfurter Becken Nebel einfällt, scheint oben die Sonne © Elisabeth Peutz

Wenn der Nebel in die Innenstadt von Klagenfurt einfällt und man hinter jeder Hausecke Sherlock Holmes vermutet – dann ist Herbst. Und wenn man am Straßenrand Eltern mit ihren Kindern sieht, die im Schatten der über ihnen in den Himmel wachsenden Bäume nach Kastanien suchen – dann ist Herbst.

Astronomisch mag Sommer sein, denn der Herbst beginnt erst am 23. September um 3.54 Uhr, aber vom Gefühl her geht es los. „Zwei Aspekte braucht man für Nebel. Feuchte Luft in tieferen Schichten und eine Temperaturumkehr“, sagt Meteorologe Paul Rainer von der Zentralanstalt für Meteorologie in Klagenfurt. In Klagenfurt bilden sich in Bodennähe gerne Kaltluftseen aus, an deren Oberrand sich Nebel bildet: Mit Wasserdampf gesättigte Luft kühlt ab und kondensiert.

