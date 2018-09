Facebook

Dimitri Alberto ist ein Selfmade-Zirkusdirektor: Mit Augustine Mausini (im Ballonkorb) hat er ein auf Kinder und Familien abgestimmtes Zirkusprogramm © KK/ CIRCUS DIMITRI

Es gibt bestimmt keinen zweiten Menschen, der so sehr vom Zirkus begeistert ist, wie Dimitri Alberto (30). Als er 4 Jahre alt war, stapfte er an der Hand seines Großvaters Albert Knes zum „kleinen, verträumten Zirkus, der in Klagenfurt überwinterte“.

Die Jahre zogen ins Land und der „Circus Dimitri“ ist nicht nur als kleinster Zirkus der Welt bekannt, der Traum vom Zirkus zu leben, hat sich für den gebürtigen Maria Saaler erfüllt: „Ich bin jetzt hauptberuflich Zirkusdirektor.“

