Am Hauptbahnhof in Klagenfurt sowie am Bahnhof in Velden gibt es bereits Fahrradboxen für Pendler, in denen sie ihre Räder einschließen können. Weitere Standorte folgen.

Seit Montag stehen 20 Radboxen auf dem Hauptbahnhof Klagenfurt © Weichselbraun

Der Hauptbahnhof Klagenfurt hat seit Montag 20 verschließbare Radboxen. Diese können Pendler ganzjährig anmieten und darin bis zu zwei Fahrräder verstauen. Am Montag präsentierten Vertreter des Landes, der ÖBB, des Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie und der Buttazoni GmbH die neuen Fahrradboxen.

„Radfahren boomt im Fahrrad- und Tourismusland Kärnten. Derzeit ist das Rad das beliebteste individuelle Fortbewegungsmittel im städtischen und im ländlichen Bereich. Investitionen in die Qualitätsverbesserung und in den Ausbau der Radinfrastruktur sind notwendig, um dem gesteigerten Bedürfnis nachzukommen und Kärnten weiter als Fahrradland zu stärken. In Zusammenarbeit mit den ÖBB errichten wir an Kärntens Bahnhöfen diebstahlsichere und verschließbare Fahrradboxen. Davon werden künftig Einheimische und unsere Gäste im Radtourismus profitieren“, sagte Mobilitätsreferent Landesrat Ulrich Zafoschnig.

„Durch die berechtigte Sorge, dass Fahrrad könnte gestohlen oder beschädigt werden, nehmen viele das Auto und lassen das Fahrrad zu Hause. Durch die neuen sicheren Fahrradboxen, steht es den Kärntnern jetzt frei, das Rad zu nehmen, zum Bahnhof zu fahren und von dort weiter mit dem Zug zur Arbeit. Diese Qualitätsverbesserung schafft Komfort für die vielen Pendlerinnen und Pendler“, sagt Zafoschnig.

In Feldkirchen produziert

Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie fördert das Projekt "Fahrradboxen in Kärnten" mit rund 170.000 Euro. Stellvertretend für Minister Norbert Hofer (FPÖ) war Klubobmann Gernot Darmann bei der Präsentation. „Das Bekenntnis zum öffentlichen Verkehr und Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen für das Radfahren sind wesentliche Ziele für ein starkes, öffentlich zugängliches Verkehrsangebot. Im Rahmen der Klima- und Energiestrategie der Bundesregierung bildet das effiziente Verkehrsmittel Fahrrad einen wichtigen Baustein für eine emissionsarme Mobilität der Zukunft“, sagt Darmann.

Eine bessere Radinfrastruktur stärke nicht nur die saubere Mobilität, auch das Tourismusland Kärnten und der Radtourismus profitieren davon. „Für Kärntens Positionierung als Natur-Aktiv Destination ist der Radtourismus wesentlicher Faktor. Gemeinsam mit Landesrat Martin Gruber arbeiten wir an einem Radwegemasterplan, mit dem Ziel Kärntens Radwegenetz und die Radinfrastruktur weiter auszubauen. Die Lückenschlüsse der Radwege in der Lieserschlucht (Baustart 2019), am Südufer des Wörthersees und am Klopeiner See sind dazu entscheidend“, sagt Zafoschnig. Produziert werden die Fahrradboxen in Kärnten von der heimischen Schlosserei- und Stahlbaufirma Buttazoni aus Feldkirchen.

14 Boxen demnächst für Villach

„In der Zeit, in der Klimaschutz immer wichtiger wird, durchläuft auch die Mobilität einen Wandel. CO2-neutrale Verkehrssysteme rücken verstärkt in den Vordergrund. Dabei ist die optimale Verknüpfung zwischen Fahrradverkehr und dem Individualverkehr wie Bahn und Bus vorrangig. Unsere Erfolgsmodelle Park & Ride, Bike & Ride und auch Rail and Drive werden auch in Zukunft weiter ausgebaut“, sagt ÖBB-Achsenmanager Karl Hohenberger und stellt weiter fest: „Wir als ÖBB sind eines der größten Klimaschutzunternehmen Österreichs und haben die Aufgabe umweltfreundliche, innovative Mobilität zu gewährleisten und weiterzuentwickeln.“

20 Fahrradboxen stehen seit Montag auf dem Bahnhof Klagenfurt für Pendler zur Verfügung. In den kommenden Wochen werden an folgenden Bahnhöfen jeweils zehn Fahrradboxen errichtet: In St. Veit, Friesach, Wolfsberg, St. Michael ob Bleiburg, Bleiburg, Pörtschach, Spittal, Hermagor und Althofen. In Villach werden es 14 Stück sein, in Velden wurden bereits sieben Boxen errichtet.