Schon wieder wurde ein Dealer in Klagenfurt aus dem Verkehr gezogen. Ein 28 Jahre alter nigerianischer Staatsbürger verkaufte auf der Straße Kokain, die Polizei erwischte ihn auf frischer Tat.

© Apa/Artinger

Am Wochenende wurde im Zuge einer Schwerpunktaktion in der Innenstadt von Klagenfurt ein 28-jähriger nigerianische Staatsbürger von Beamten der Einsatzgruppen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) auf frischer Tat bei dem Verkauf von Kokain erwischt. Der Mann wurde sofort festgenommen. Es konnten mutmaßliches Drogengeld in der Höhe 200 Euro sowie drei Handys sichergestellt werden.