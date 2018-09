Kleine Zeitung +

Villach, Klagenfurt, Mallnitz Größte E-Rallyeserie der Welt kurvt durch Kärnten

Die "Wavetrophy" führt E-Autos aus der ganzen Welt einmal durch ganz Österreich. Am 25. September gibt es einen Zwischenstopp in Villach, wenig später macht man in Klagenfurt Station.