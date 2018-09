Eine Woche lang kann man am Alten Platz in einem autonom fahrenden Bus Platz nehmen. Der Bus pendelt im 10-Minuten-Takt zwischen Landhaushof und Bahnhofstraße.

Am Alten Platz verkehrt derzeit ein autonom fahrender Bus © Odebrecht

In Pörtschach gehört er längst zum Ortsbild - der selbstfahrende Bus. In Klagenfurt wird der Bus, der Teil des Suraaa-Projekts ist, nun eine Woche lang am Alten Platz verkehren. Zwischen 10 und 17 Uhr pendelt der Bus um 10-Minuten-Takt zwischen dem Landhaushof und der Bahnhofstraße.