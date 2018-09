Facebook

Der Gaudepark wurde gestürmt © Markus Traussnig

Die Klagenfurter Herbstmesse ist zwar erst seit ein paar Stunden vorüber, doch die Bilanz fällt eindeutig positiv aus. In der 85. Auflage bestätigte die Messe ihren Ruf als größte Einkaufsmesse im Süden Österreichs. Von den insgesamt 57.000 BesucherInnen haben rund 70 Prozent direkt auf der Messe eingekauft. Beliebtestes Ausstellungsthema war mit einer Zustimmung von 44 Prozent der Bereich „Bauen, Energie und Heizung" gefolgt von der „Mode" mit 34 Prozent und der „Alpen-Adria-Kulinarik" mit 33 Prozent. . Zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelte sich die diesjährige Sonderschau der „Kärntner Brothandwerker". Klagenfurt: Herbstmesse Die 85. Herbstmesse in Klagenfurt wurde am Mittwoch offiziell eröffnet. Ein Höhepunkt ist die Sonderpräsentation der Kärntner Brothandwerker. Bis einschließlich Sonntag dreht sich bei der Herbstmesse alles rund um die Themen Bauen, Mode, Genuss, Haushalt, Einrichtung und Nachhaltigkeit. Mehrmals täglich gibt es spektakuläre Modeschauen. Großartige Modeschauen, die mehrmals täglich gezeigt werden. Genuss steht im Vordergrund der Herbstmesse, die am ersten Tag bereits gut besucht war.

Großen Andrang hat es auch bei der bereits zum zweiten Mal durchgeführten „Videocon“ gegeben, wo bekannte Youtube-Stars den Fans Autogramme gaben.