Über mehrere Stunden funktionierte in der Nacht das Klagenfurter Stromnetz nicht.

In der Region Villach-Land gibt es einen Stromausfall © Apa

In der Nacht auf Samstag kam es um 1:47 Uhr zu einem Stromausfall in Klagenfurt. Davon waren 6.770 Kunden im Raum Kreuzbergl, Rudolfsbahngürtel und Kempfstrasse betroffen. Nach zwei Stunden waren die meisten Kunden wieder versorgt. "Bei den letzten wenigen Kunden funktionierte das Stromnetz kurz vor 7 Uhr wieder", sagt Stadtwerke-Sprecher Harald Raffer. Die Ursache für den Stromausfall war ein Kabelfehler im Bereich St. Veiter Ring. "Was zu dem Kabelfehler geführt hat, kann vermutlich heute nicht mehr geklärt werden", sagt Raffer.