So wird das Wetter heute

Wer gerne Unternehmungen im Freien macht, darf sich freuen: Es wird sonnig © Jürgen Fuchs

Der Hochdruckeinfluss verstärkt sich am Samstag vom Westen her wieder merklich. Deshalb ziehen auch die Wolken bald nach Osten hin ab und es setzt sich recht sonniges Wetter durch. In den Nachmittagsstunden entwickeln sich über den Bergen wieder einige dickere Quellwolken, die jedoch keine Regenschauer bringen dürften.