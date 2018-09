Facebook

Jeder der 21 neu angeschafften Gelenksbusse verfügt über zehn USB-Anschlüsse © KK/Dreier

Die europäische Mobilitätswoche steht in Klagenfurt im Zeichen eines Jubiläums: Vor 70 Jahren wurde in der Landeshauptstadt die erste Autobuslinie in Betrieb genommen. Sie führte von der Innenstadt nach St. Ruprecht. Sukzessive wurden weitere Linien installiert. 1955 wurde der Heiligengeistplatz zu einem zentralen Verkehrsknotenpunkt ausgebaut.

