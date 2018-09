Facebook

Für die Schule wird es jetzt ernst © Privat

Am Samstag wird in mehreren Tageszeitungen ein Inserat der Stadt Klagenfurt erscheinen. Der Zweck der Werbung: Man startet den strukturierten Verkaufsprozess der Benediktiner Schule. Wie berichtet wollten SPÖ und ÖVP die Schule auf Basis eines Wertgutachtens an den Industriellen Robert Kanduth und die 9022 Immobilien GmbH verkaufen. Nach heftiger Kritik entschied man sich nun zu dieser Form eines Verkaufs. Rechtsanwalt Martin Wiedenbauer, der den Verkaufsprozess begleitet, verteidigt das Vorgehen der Stadt. "Sowohl mit einem Gutachten, wie mit einem strukturierten Prozess ist ein Verkauf möglich", sagt Wiedenbauer.

Kritik, dass das Wertgutachten von Kanduth und seinen Geschäftspartnern in Auftrag gegeben wurde, kontert Wiedenbauer mit der "Redlichkeit des Gutachters. Für ein paar Euro würde kein gerichtlich zertifizierter Sachverständiger seine Reputation aufs Spiel setzen." Der ermittelte Wert von 1,6 Millionen Euro für die Schule wurde mittlerweile durch ein weiteres Gutachten plausibilisiert. Acht Wochen lang können Interessenten nun Anbote und Konzepte vorlegen.

