Erstmals veranstaltet eine Kärntner Feuerwehr einen Flohmarkt. Dieser findet am 14. Oktober auf dem Gelände des Vergnügungsparks statt. Interessierte können sich bereits für Standplatz anmelden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erich Hallegger, Geschäftsführer der Kärntner Messen, Socher und Bilic (von links) © FF Hauptwache

Die KameradInnen der ältesten freiwilligen Feuerwehr Kärntens, der FF Hauptwache Klagenfurt, haben einen neuen Ansatz gefunden, wie sie ihre Kameradschaftskasse aufbessern können. "Wir haben als Innenstadtfeuerwehr leider nicht so viele Möglichkeiten wie eine ländlichere Feuerwehr. Feuerwehrbälle oder Kirchtage, sind in der Innenstadt schwieriger zu gestalten als in einem Randbezirk, oder kleineren Dorf", sagt Ortsfeuerwehrkommandant Oberbrandinspektor Franz Socher. Für Freiwillige Feuerwehren sind eigene Veranstaltungen unumgänglich, um das eigene Budget etwas aufzubessern, denn alle Kosten können seitens der Gemeinden nicht getragen werden.