Eine neue Vorrangregelung gilt bei der Kreuzung Priesterhausgasse/Getreidegasse © Christian Reiner

Geänderter Vorrang

An der Kreuzung mit der Getreidegasse wurde der Vorrang geändert. Verkehrsteilnehmer, die aus dem Süden kommen, müssen jetzt halten und besonders auf die Radfahrer achten. Diese fahren aus drei Seiten in die Kreuzung ein. So manch ein Pkw-Lenker fühlt sich mit der neuen Situation überfordert. Laut Verkehrsstadtrat Christian Scheider (FPÖ) sei der Vorrang aufgrund des neuen Mehrzweckstreifens geändert worden. Es herrsche nun eine normale Regelung für eine T-Kreuzung, das heißt die Durchgangsstraße hat Vorrang. "Das es dort jetzt zu Problemen kommt, ist mir nicht bekannt", sagt Chefinspektor Johann Zwetti von der Verkehrspolizei Klagenfurt.

Schutzweg bei Supermarkt gefordert

Ein Mini-Kreisverkehr soll die Kreuzung Welzenegger Straße/Wurzelgasse entschärfen. Leser sind geteilter Meinung. Viele wünschen sich eine Ampelregelung bzw. eine Änderung des Vorrangs. Im Zuge der Errichtung soll ein Schutzweg zum sicheren Erreichen des Supermarktes und der Bushaltestelle eingeplant werden, wie ihn Bürger fordern. Scheider hat im Februar eine im Vorfeld notwendige Frequenzzählung angekündigt. Diese soll nach dem Bau des Kreisverkehrs erfolgen.

Gleichzeitige Grünphase birgt Gefahr

Unserem Aufruf, Gefahrenstellen an Schulwegen zu nennen, kam Hannelore Schmaranz nach. Beim Fußgänger- und Radwegübergang in der Feldkirchner Straße auf Höhe der St. Hemma Kirche komme es häufig zu Beinahe-Unfällen. Diese Stelle werde auch von Schülern häufig frequentiert. „Die Fußgänger und Radfahrer haben gleichzeitig mit den Autofahrern, die von der Aichelburg-Labia-Straße stadtauswärts in die Feldkirchner Straße abbiegen, grün“, sagt Schmaranz. Autofahrer würden meist nicht mit der gleichzeitigen Grünphase rechnen. Ist auch Ihnen eine Gefahrenstelle aufgefallen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an klagenfurt@kleinezeitung.at. Wir werden weiter darüber berichten.

In der Feldkirchner Straße fordert eine Leserin Verbesserungen © Helmuth Weichselbraun

Schulweg soll jetzt sicherer sein

In der Rosenbergstraße wurde der Gehsteig von der Glanbrücke bis zur Görzer Allee verlängert. Das geschah auf Intervention von Eltern von Schülern. Diese queren nun auf dem Schulweg nur mehr ein Mal statt zwei Mal die Straße. Doch am neuen Übergang gibt es keinen Schutzweg. "Dieser wurde aber angekündigt", sagt ein Vater. "Wir führen in den nächsten Woche eine Zählung durch. Wenn die Frequenz stimmt, kommt ein Schutzweg", sagt Scheider.