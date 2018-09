Diese Woche in Klagenfurt: Fotos aus Angola, eine Friaul-Buchpräsentation, Komödie der Theatergruppe Schiefling, Demenzmarsch in Moosburg, das Carole Alston-Benefizkonzert und die Reben-Erleben-Wanderung.

Quer durch Angola. © KK/KARHEINZFESSL.COM

Reiches Land - armes Land. Einmal quer durch Angola.

Die Kärntner Hilfsorganisation "Iniciativ Angola" zeigt eine Foto-Wander-Ausstellung, die in ganz Kärnten Station machen wird. Dafür reiste der Klagenfurter Fotograf Karlheinz Fessl durch Angola. Gezeigt werden beeindruckende Impressionen aus dem Moloch Luanda, persönliche fotografische Eindrücke aus Benguela, Calulo, Muxima oder Kifangondo. Dokumentiert werden die politischen Verhältnisse im zugleich reichen, wie armen Südwest-Afrika-Staat und wie Spendengelder der Kärntner NGO vor Ort eingesetzt werden. 50 großformatige Bilder werden im Dom zu sehen sein. Vor der Ausstellungseröffnung findet ein Festgottesdienst mit Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger statt.



Klagenfurt. Dom, Mittwoch, 19. September. Festgottesdienst 18.15 Uhr. Eröffnung der Ausstellung um19 Uhr. Der Fotograf wird anwesend sein. Ausstellungsdauer: täglich bis 26. September, 9 bis 18 Uhr.

Friaul für alle Jahrezeiten.

Eine Buchpräsentation mit Gisela Hopfmüller und Franz Hlavac. Beschrieben werden elf Touren, von den Bergen der Karnischen Alpen im Norden bis zur Adria zwischen Grado und Lignano. Sie erzählen Geschichten von Menschen und ihrem Alltag, vom Wandermaler bis zum Filmemacher, bis Ernest Hemingway - und geben kulinarische Geheimtipps preis.

Buchpräsentation Klagenfurt. Buchhandlung Heyn, Mittwoch, 19. September, 19 Uhr. Reservierung/tel. (0463) 542 49 oder buchheyn.at

Geliebte Hexen.

Die Theatergruppe Schiefling/Wörthersee bringt das Stück "Geliebte Hexen" von Hans Schwarzl zur Aufführung. Es ist eine Komödie in drei Akten, die sich mit den rätselhaften Abgründen der weiblichen Seele befasst. Der Eintritt ist frei - freiwillige Spenden erbeten.

Komödie Schiefling. Turnsaal der Volksschule, Freitag, 21. September und Samstag, 22. September, 19.30 Uhr. Sonntag, 23. September, 14.30 Uhr. Platzreservierungen/Tel. 0664-283 50 72, (04274) 22 75-22. Theatergruppe Schiefling/Wörthersee Foto © KK/THEATERGRUPPE

1. Kärntner Demenzmarsch.

Unter dem Motto "Wir bewegen uns gemeinsam - gemeinsam bewegen wir" findet der erste Demenzmarsch, organisiert vom Verein Aktion Demenz Moosburg, statt. Im Sinne der Bewegung gibt es eine Lauf-Walk-Kindermärchenwandermeile und den Panoramaweg für Senioren. Im Rahmen des Bühnenprogramms und bei den Infoständen werden Anregungen und praktische Tipps für die Betreuung von an Demenz erkrankten Menschen gegeben. Es gibt Demenzbegleiter für die Betreuung von Betroffenen vor Ort, ein Senior-Demenzcafé und ein Gewinnspiel mit tollen Sachpreisen.

Demenzmarsch Moosburg. Schlosswiese, ab 9.30 Uhr. Mit demenzgerechtem Wortgottesdienst. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Anmeldung/Tel. 05 905 00-42 18 oder vor Ort.

Benefizkonzert.

Das Konzert mit Carole Alston wurde von den Lionsclubs Klagenfurt St. Georgen, Carinthia und Artecon organisiert. Die Besucher können sich an Jazz vom Feinsten, Blues und Soulmusik erfreuen. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt in Not geratenen Kärntner Familien zugute.

Benefizkonzert Klagenfurt. Konzerthaus, Samstag, 22. September, 19 Uhr. Karten/Tel. 0650-738 71 28, Café-Restaurant "il Concerto", Café Domgassner, Ordination Dr. Gassner.

Reben, Erleben.

Bei der Wanderung durch den Weinberg in Stegendorf bei Karnburg wird eine besondere Symbiose aus Wein, Gesang und Kulinarik geboten. Zum Verkosten gibt es ausgewählte Kärntner Weine, begleitet von den Klängen des Männerensembles "Da-8Gsong" und abschließendem Menü im Restaurant Leiten. Dauer der Wanderung ca. zwei Stunden (entsprechendes Schuhwerk wird empfohlen).

Wanderung Karnburg. Restaurant Leiten, Sonntag, 23. September, 15 Uhr. Karten und Infos/Tel. 0676-350 42 20, 0664-261 92 89. Da-8Gsong Foto © PRESSE_REBENERLEBEN

