Rundum modernisiert präsentieren sich die Klassenzimmer der NMS 12 © (c) Markus Traussnig

Seit dem Jahr 2016 wurde die Neue Mittelschule 12 (NMS) St. Ruprecht umgebaut. Es war das größte Schulbauprojekt in der jüngsten Vergangenheit in der Stadt Klagenfurt. Im Zuge der Maßnahmen wurde auf die barrierefreie Erschließung des Gebäudes großen Wert gelegt. Unter anderem wurde ein Lift eingebaut. Der Umbau der Schule beläuft sich auf 6,35 Millionen Euro brutto und wird zu 75 Prozent über den Schulbaufonds gefördert.

Pünktlich mit dem neuen Schuljahr sind die Arbeiten im Inneren beendet, alle Schüler haben die Räumlichkeiten bezogen. Der neue Bildungscampus Süd hat zudem Zuwachs bekommen. "Die Polytechnische Schule ist aus der Westschule in die Räume der NMS eingezogen, ebenso eine Klasse der Benediktiner Schule", sagt Schulreferent Stadtrat Franz Petritz (SPÖ). In weiterer Folge wird in der Friedensschule, der Volksschule 11, umgebaut. Mit der Planung wurde bereits begonnen. "Das Gebäude wird um mindestens zwei Klassen erweitert", sagt Petritz. Aktuell werden am Standort 498 Schüler (179 VS, 186 NMS, 133 Polytechnische Schule/PTK) unterrichtet. Rechnet man die Schüler der Bildungseinrichtungen in der Mössingerstraße ein, hat St. Ruprecht mit rund 2500 Schülern den höchsten Schüleranteil aller Stadtteile.

Der Außenbereich wird noch gestaltet Foto © (c) Markus Traussnig

Der Bildungscampus ist Teil eines Masterplanes, mit dem das Image des Viertels und die Lebensqualität der dort ansässigen Bürger verbessert werden sollen. Dieser Masterplan wurde unter Einbindung der Bevölkerung erarbeitet und gliedert sich in die Handlungsfelder Mobilität, Plätze, Bildung & Impulse, Objekte und Grünraum.

Weitere Maßnahmen an Schulen Im Europagymnasium wird ein Turnsaal saniert. Ebenfalls saniert wird ein Teil der Klassen in der HTL Mössingerstraße. Dort werden auch Brandschutzmaßnahmen adaptiert. Neu gestaltet wird der Außenbereich bei der Pädagogischen Hochschule. Die Sanierung der Laufbahn steht in den Startlöchern, zudem wird der Außenspielbereich der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik neu gestaltet.

