Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Klagenfurt könnte man heute Kamera-Autos sichten © Helmut Fohringer

Übersehen kann man die digitale Stadtrundfahrt von Google nicht. Mit Kamera auf dem Dach tourten die Autos schon durch Wien, Linz und Graz, um die Städte folglich mittels Street View erlebbar zu machen. Jetzt ist Klagenfurt an der Reihe, seit heute fahren die Autos in der Kärntner Landeshauptstadt. So wurden sie unter anderem in der Bahnhofstraße und im Bereich des Lakeside Parks gesehen.