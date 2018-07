Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Micaela Schäfer und ihr "Nilpferd" Felix Steiner © Screenshot/ RTL Sommerhaus

Das deutsche Nacktmodel Micaela Schäfer (34) und ihr Klagenfurter Freund, der Unternehmer Felix Steiner (33), sind im RTL-"Sommerhaus der Stars" weiterhin auf Kuschelkurs. Im Gegensatz zu anderen Paaren, bei denen bereits ziemlich die Fetzen fliegen. Beim Spiel "Wilde Tiere" mussten die beiden dennoch an ihre Grenzen gehen. Das Spiel funktionierte so: In tierischen Ganzkörperkostümen haben sich die Herren blind von ihren Frauen durch einen Hindernis-Parcours aus Stroh leiten lassen. Am Ende galt es, ein kleines Herz aus einer Pinata zu befreien und als Erster über die Ziellinie zu tragen.

Micaela Schäfer hat ihr "Nilpferd" Felix Steiner schlecht angeleitet. Das hatte zur Folge, dass der Klagenfurter das Herz herunterriss, anstatt es mit einer Keule zu zerschlagen. Das darin befindliche kleine Herz schnappte sich dann Rivale "Hummer" Julian, was Steiner ziemlich verärgerte. Auch beim ersten Spiel "Dünnbrettbohrer" ging es zwischen Schäfer und Steiner sehr emotional zu. Auch da musste Mica ihren Liebsten anleiten. Doch dieser machte es nicht so, wie sie wollte: „Nein Bärchen, wo bist du hingegangen?“ Da reagierte er bereits gereizt: „So wie du mir gesagt hast!“ Schäfer versuchte es weiter auf eine ruhige Art: „Sei mal nicht so aggro Schatz, da kann ich mich auch nicht konzentrieren“. Steiner antwortete voll genervt: „Ich bin studiert, ich bin nicht blöd! Du musst mir nur erklären, wo ich hin muss“.

Grundsätzlich aber verlief es zwischen Schäfer und ihrem Liebsten wieder harmonisch und sie haben sich vor allem bei den vielen Streitereien in der Promi-WG herausgehalten. Als sich Micaela in einem mehr als knappen Badeanzug präsentierte und die männlichen Kandidaten nicht ihre Augen von ihr lassen konnten, blieb ihr Freund gelassen. Selbst als Kandidat Uwe trocken meinte: "Portugal ist ganz schön hügelig".

Am Ende wurde das Pärchen, das seit 2015 unzertrennlich ist, von den anderen Kandidaten nicht auf die "Abschussliste" gesetzt. Ihr Einsatz hat sich offenbar gelohnt.