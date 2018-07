Facebook

Bis in die Morgenstunden wird der Turm rot leuchten © Gert Steinthaler

Was haben die Niagara Fälle, die Oper in Sydney, das Empire State Building und der Pyramidenkogel gemeinsam? Sie werden am kommenden Freitag, den 20. Juli, in der Farbe Rot erleuchten. Weltweit werden an diesem Tag rund 200 bekannte Gebäude, Ausflugsziele und Stadien beleuchtet werden. Grund dafür ist das 50-jährige Bestandsjubiläum von Special Olympics.