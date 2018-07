Facebook

Ab 2020 steht das Benediktinerschulgebäude leer. Der Sanierungsbedarf ist hoch. © Markus Traussnig

Vor einigen Wochen wusste die Stadtpolitik offiziell noch nicht einmal, ob sie das denkmalgeschützte Gebäude überhaupt verkaufen will. Jetzt wird die Zahl der Interessenten für die Benediktinerschule immer größer. Nach der Projektpräsentation der Sandwirth-Betreiber Helvig und Robert Kanduth stieg die Lilihill-Gruppe von Franz Peter Orasch in das Rennen ein. Statt der avisierten 1,6 will sie 2,2 Millionen Euro für die Liegenschaft zahlen.

Liegenschaftsreferent Markus Geiger hat Lilihill aufgefordert, bis Ende Juli ein Grobkonzept vorzulegen. Schon am Montag soll aber noch ein weiteres Angebot auf Geigers Tisch liegen. „Es wird höher sein als die beiden schon bekannten Anbote“, sagt Jakob Miklau. Der Geschäftsführer der RM Bauträger GmbH, die soeben ein 25 Millionen Euro schweres Grundstückinvestment in Laibach getätigt hat, will „schon länger ein Hotelprojekt in der Heimat realisieren“.

