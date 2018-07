Das ehemalige Herrenmodengeschäft Supper am Alten Platz in Klagenfurt wird zu einem Buch-Café. Eröffnung Ende Juli.

Im Phoenix Buch-Café servieren Engl und Wakonig auch Literatur zum Kaffee © Markus Traussnig

Wie in den Harry-Potter-Büchern ein Butterbier trinken und dazu ein Stück von der Harry-Potter-Geburtstagstorte essen. Das kann man in rund zwei Wochen im neuen Buch-Café Phoenix am Alten Platz. Das ehemalige Herrenmodengeschäft Supper wird vom Ehepaar Gert Wakonig und Josephine-Frances Engl gerade umgebaut.

