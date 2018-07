Facebook

© Klz/Koscher

Am Freitag gegen 22.15 Uhr wollte ein 41-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels im Garten eines Anwesens in der Gemeinde Feistritz im Rosental eine Party mit einem Heizstrahler beheizen. Dazu schloss er den Heizstrahler mit einem Schlauch an eine Gasflasche (Propangas) an. Beim Gewinde zwischen Gasflasche und Schlauch fehlte jedoch ein Dichtring. Bei dieser Verbindung trat brennendes Gas aus.