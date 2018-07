In der Nacht auf Freitag schlich sich ein bisher unbekannter Täter in drei Campingzelte und stahl Wertsachen. Die Camper schliefen und bemerkten den Diebstahl nicht.

In drei Zelte wurde eingebrochen (Symbolfoto) © meteo021 - Fotolia (nikola mrdalj)

Auf zwei Campingplätzen schlug ein bisher unbekannter Täter in der Nacht auf Freitag zu. Der Täter schlich sich in drei Zelte auf Campingplatzen in Keutschach ein und stahl - während die Camper schliefen - Wertsachen. Zum Beispiel eine Spiegelreflexkamera und Bargeld.