Der Gastgarten erstrahlt im neuen Glanz © Helmuth Weichselbraun

Manch einer ist in seinem Urteil harsch. „Das ist nicht mehr mein Pumpe. Früher war es anders“, sagt ein Gast, der nur noch selten den Weg in eines der bekanntesten Gasthäuser Klagenfurts findet. „Zu dunkel“ und „austauschbar“ findet er das Mobiliar im Gastgarten. Viele andere stört das nicht, Freitagmittag ist der Pumpe rappelvoll. „Die Leute finden immer was zum Jammern, vor allem in Klagenfurt“, sagt ein jahrzehntelanger Gast. „Ich finde, es ist schön geworden.“ Und auch das Bier schmeckt nach wie vor. Nach Umbau: So sieht es jetzt beim Pumpe aus Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun Helmuth Weichselbraun 1/19 Mickey Schönhofer, seit Jahresbeginn Pumpe-Pächter, und Geschäftsführer Jürgen Singer freuen sich, das zu hören. „Es gab viel Skepsis. Einige wollten, dass wir überhaupt nichts verändern, aber im Gastgarten mussten wir etwas tun.

Fast 300.000 Euro hat Schönhofer insgesamt investiert, sagt er. „Die Pflasterung ist neu, auch die Verrohrung darunter. Tische, Bänke und Vertäfelungen sind aus Massivholz, die dunkle Farbe ist bewusst gewählt.“ Die zwei Platanenbäume im Innenhof durften stehen bleiben. Das Herzstück zeigt sich beim Blick nach oben: „Eine Markise aus 100 Prozent wasserdichtem Stoff, die sich auf Knopfdruck schließen lässt.“ Jetzt kann man beim Pumpe auch bei Regenwetter im Gastgarten (mit 100 Sitzplätzen), in dem geraucht werden darf, sitzen. „Beim Licht werden wir noch nachrüsten“, verspricht Singer.

Im Gastzimmer wurden nur Vorhänge und Tischdecken erneuert. „Die Klassiker auf der Speisekarte, die Preise, das gut gezapfte Bier: Das alles ist gleich geblieben“, sagt Schönhofer. Auch einige langgediente Mitarbeiter sind noch da. Kaffee wird nach wie vor keiner serviert. Ex-Chef Christian Fischer hat sich jedoch zurückgezogen und verzichtet auf Gastauftritte am Zapfhahn. Bernd Jekoot, Gebietsleiter bei der Brau Union, der das Gebäude gehört, ist mit dem neuen, alten Pumpe zufrieden. Mehr als 200.000 Krügerl werden hier jedes Jahr ausgeschenkt, allen voran das Puntigamer Panther. Zur offiziellen Gastgarten-Eröffnung gab es Samstag Vormittag Freibier.





