Diese Woche in und um Klagenfurt: Sagen-Theater in Maria Rain, das Rausche Le Fest, Open Pianos for Refugees, ein Serenadenkonzert, Country- & Sommerfest in Glainach und spezielle Fahrzeugsegnungen.

"Wilde Weiber" aus den Sagenwelten © KK/BUEHNE-K

Rosentaler Lese-Theater. Wilde Frauen, wüste Reisen und weise Bauersleute belebten einst die Wälder im Rosental. Nicht immer gingen die Abenteuer gut aus, aber immer waren sie spannend. Die Kärntner Autorin Christina Jonke hat Rosentaler Sagen zu den Saligen Frauen recherchiert, dramatisiert und zeigt sie in der speziellen Form des Lese-Theaters im Wald in Maria Rain. Dialoge werden vom Schauspielensemble der ARGE Bühne K gelesen, die Handlungen mit minimalem Requisiten- und Kostümeinsatz gespielt.

Maria Rain, Kaiserhütte. Dienstag, 17. Juli, 17, 18 und 19 Uhr. Reservierung: einen Tag vor der Veranstaltung unter Tel. 0676-302 36 75, oder office@buehne-k.at

Das Rausche Le Fest findet wieder statt, am Mittwoch, 18. Juli, in der Waldarena in Keutschach. Veranstaltet von der künstlerischen Leitung des Musikforums Viktring werden neben der einzigartigen Naturkulisse, außergewöhnliche Musik, kulinarische Bio-Spezialitäten und ein buntes Kinderprogramm geboten. Den Abschluss des Festes bildet eine große Feuershow. Der Reinerlös kommt einer Initiative für nachhaltige Landwirtschaft in Ostafrika zu Gute.

Rausche Le Fest Keutschach, Waldarena Reauz, Mittwoch, 18. Juli, ab 16 Uhr. (Parken beim Camping Reichmann - Rauschelesee-Ost). Bei Regen findet die Veranstaltung im Stift Viktring, im Barocksaal, statt. www.rausche-le-fest.at, oder www.musikforum.at

Serenadenkonzert "Eine kleine Nachtmusik". Es spielen unter der Leitung von Klaus Kuchling das Collegium Carinthia und Melissa Dermastia an der Orgel. Wie wunderbar sich die Marienorgel auch als "Mitspielerin" in einem sommerlichen, heiteren Abendkonzert eignet, ist an diesem Abend zu hören. Am Programm stehen neben Mozarts Serenade in G-Dur "Eine kleine Nachtmusik" unter anderem "Simple Symphony", eine spielfreudige und etwas ironische Reverenz an die Klassik.

Konzert Klagenfurt, Dom, Mittwoch, 18. Juli, 20.15 Uhr. Infos/Tel. 0664-341 31 71, 0676-698 01 15, www.orgelland.at Melissa Dermastia © KK/PRIVAT

Interaktion "Open Pianos for Refugees". Frei zugängliche Flügel werden am Alten Platz plaziert. Alle dürfen spielen. Die "Open Pianos" sollen den öffentlichen Raum kunstvoll beleben und die gesellschaftliche Teilhabe von Minderheiten und sozial benachteiligten Menschen fördern, eine Kommunikationsplattform kreieren und für eine positive öffentliche Präsenz von Geflüchteten sorgen. Musik unterscheidet weder zwischen Religion noch Herkunft - Musik verbindet.

Interaktion Klagenfurt, Alter Platz, 19. bis 21. Juli, 11 bis 20.30 Uhr. (Velden: 22. Juli). www.openpianoforrefugees.com

Ein Hauch Wilder Westen beim Country- & Sommerfest in Glainach. Glainach in Ferlach steht am Freitag ab 20.30 Uhr im Zeichen des Countryfestes, organisiert von der FF Glainach-Tratten. Musikalisch unterhält die Gruppe „Rock’n Rodeo“. Im „Feuerwasser Tipi“ gibt es Köstlichkeiten vom Rind, Lagerfeuer- und Westernromantik und Linedance-Vorführungen. Sonntags ab 11 Uhr: Frühschoppen mit dem „Rosental Express“.

Countryfest Ferlach. Glainach, Rüsthaus, Freitag, 20. Juli, ab 20.30 Uhr. Sonntag, 22. Juli, Frühschoppen, ab 11 Uhr.

Fahrzeugsegnungen am Christopherussonntag, dem Gedenktag des Patrons der Reisenden. "Drive In"-Segen für Auto-, Moped- oder Radfahrer in St. Hemma (Feldkirchner Straße) am 19. und 20. Juli, von 15 bis 18 Uhr im Pfarrgarten. Mit Live-Musik, Snacks und Getränken. Die Segnung erfolgt durch Dompfarrer Peter Allmaier und Stadthauptpfarrer Gerhard Simonitti. Am ÖAMTC-Gelände (Alois-Schader-Straße) führt Dompfarrer Allmaier am Sonntag, 22. Juli, ab 18 Uhr die Fahrzeugsegnung durch. Musikalisch umrahmt von der Gruppe "Tobo & Friends".

Fahrzeugsegungen Klagenfurt, Pfarrgarten St. Hemma, Feldkirchner Straße, 19. und 20. Juli, 15 bis 18 Uhr.

Klagenfurt, ÖAMTC-Gelände, Alois Schader-Straße, 22. Juli, ab 18 Uhr.

www.kath-kirche-kaernten.at Fahrzeugsegnung Foto © KK/KATH-KIRCHE-KAERNTEN

