In einer Marina in Reifnitz standen zwei Boote in Flammen. Das Feuer ist bereits gelöscht, die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.

Riesige Rauchwolke: Boote standen in Flammen © KK/Jan Titscher

Brandalarm in Reifnitz: Laut der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) in Kärnten stand Freitagmittag ein Boot in einer Marina in Reifnitz in Flammen. Die Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort. Die dunkle Rauchwolke war im gesamten Wörthersee-Raum zu sehen.

