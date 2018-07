Ersten Meldungen zufolge brennt in Reifnitz ein Boot am Ufer des Wörthersees.

Riesige Rauchwolke am Ufer des Wörthersees © KLZ

Brandalarm in Reifnitz: Laut der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) in Kärnten steht Freitagmittag ein Boot in einer Marina in Reifnitz in Flammen. Die Einsatzkräfte sind derzeit auf dem Weg zum Einsatzort.

