Ico Knezevic ist sich sicher: "Kroatien wird Weltmeister!" © Petra Lerchbaumer

Dieses Taxi ist derzeit in Klagenfurt nicht zu übersehen: mit rot-weiß-kariertem Rückspiegelüberzug und zwei Fahnen ist Ico Knezevic in der Stadt unterwegs. Der gebürtige Kroate ist sich zu "1001 Prozent" sicher: "Kroatien wird am Sonntag Weltmeister!" Das Finale gegen Frankreich wird der 46-Jährige in seiner Heimatstadt Osijek inmitten von rund 20.000 Fans auf einem Platz verfolgen. "Ich wusste, dass wir eine tolle Mannschaft haben. Dass wir ins Finale einziehen, damit habe ich nicht gerechnet", sagt der Taxiunternehmer. Seine Fahrgäste finden das kroatische "Branding" seines Fahrzeugs toll: "Sie sind begeistert, vor allem die Touristen", sagt Knezevic.

