Nach einem Unfall flüchten Rehe oft schwer verletzt © APA/Patrick Pleul

Wegen innerer Blutungen qualvoll verendet, fehlende Gliedmaßen oder verhungert, weil der Kiefer zertrümmert ist – so finden Jäger in letzter Zeit vermehrt tote Rehe in den Maria Saaler Wäldern auf. Verantwortlich sind dafür Autolenker, die nach einem Unfall mit einem Wild nicht oder zu spät die Polizei und Jägerschaft informieren.

