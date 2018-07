Facebook

Kommandant der FF Kirschentheuer Karl-Heinz Mikl, Jet Marine GF Richard Tscharre, JetMarine Geschäftsführer Wolfgang Jaritz, Petra Jaritz © Alfred Schretter/ Trend Event

Ein Großbrand in der Produktions- und Verkaufshalle der JetMarine Schiffswerft in Strau bei Ferlach hielt im Mai die Einsatzkräfte in Atem. Ein Ladegerät hatte das Feuer ausgelöst, zwölf Boote wurden vernichtet.

Mit einem Fest hat sich das Unternehmen am Freitag bei allen Einsatzkräften und Helfern bedankt. Die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer bekam von Geschäftsführer Wolfgang Jaritz einen neuen Außenbordmotor für ihr Einsatzboot überreicht, mit dem die Kameraden auf der Drau unterwegs sind. Gleichzeitig fiel der Spatenstich zur Wiedererrichtung der Halle.