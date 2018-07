Rund 750.000 Euro wurden in den Umbau der Filiale unweit vom Neuen Platz in Klagenfurt investiert.

Bei der Eröffnung Alexander Pietsch und Renate Maier © Nordsee/Husicic

Dienstagabend lud Nordsee Österreich Geschäftsführer Alexander Pietsch zur offiziellen Eröffnungsfeier und Präsentation in die neu gestaltete Filiale in der Klagenfurter Innenstadt ein. Europas Kompetenz- und Qualitätsführer in der Fisch-Systemgastronomie befindet sich seit 1975 in dem denkmalgeschützten Haus. Der Geschäftsbetrieb konnte während der Umbauphase weitergeführt werden.