Ein pensionierter Gymnasialprofessor (68) entdeckte in einer Fensterscheibe seines Hauses ein Einschussloch. Die Polizei ermittelt derzeit gegen unbekannt. Da kein Projektil gefunden wurde, könnte eine Gaspistole im Spiel gewesen sein.

So sieht das Einschussloch aus © Privat

Der pensionierte Gymnasialprofessor Johannes Breitenegger traute Sonntagvormittag seinen Augen nicht. In einer Fensterscheibe seines Hauses in Grafenstein entdeckte der 68-Jährige ein Einschussloch. „Die Glassplitter lagen rundherum verteilt“, sagt Breitenegger, der sofort die Polizei alarmierte. Das Fenster gehört zum Stiegenhaus im ersten Stock. Im Erdgeschoss wohnen Mieter. Breitenegger: „Weder ich noch meine Mieter haben etwas gehört. Es muss aber in der Nacht zuvor passiert sein.“