Mit speziellen Geräten, in welche die Software von Geolantis integriert ist, werden Kabel im Boden aufgespürt © Geolantis

In den USA beispielsweise wird beim Bauen alle 60 Sekunden versehentlich ein Kabel angebohrt, das sich im Erdreich befindet. Speziell bei Strom und Gas können solche Unfälle im schlimmsten Fall tödlich enden, auch die finanziellen Schäden sind enorm. Und da kommt die Klagenfurter Softwarefirma Geolantis ins Spiel. Ihre Software "Geolantis 360" – eine Cloud-Lösung" – wird in jene Geräte integriert, welche in der Lage sind, Kabel zu orten.

