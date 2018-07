Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Sabine Schnfeld - stock.adobe.co

Weitere Schlechtwetterfronten eines sogenannten Höhentiefs machen sich zur Wochenmitte bemerkbar. Dichte Wolken dominieren häufig das Himmelsbild und die Sonne tut sich daher schwer. Dazu gehen gewittrig verstärkte Regenschauer nieder. Wahrscheinlich wird es wiederholt und örtlich durchaus sogar stärker regnen, sowohl am Vormittag als auch am Nachmittag. Am meisten regnet es in Richtung Rosental. "Allzu große Erwartungen können wir derzeit an das Sommerwetter nicht hegen, denn die Bedingungen erinnern zum Teil eher an den April", sagt der Meteorologe Werner Troger. Die Temperaturen sind unterkühlt. Jedenfalls viel kühler als am Vortag. Tageshöchstwerte von unter 20 Grad.