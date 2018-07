Bei "Bodypainting goes Shopping" werden bunt bemalte Models am Mittwoch Produkte der Innenstadtkaufleute gekonnt in Szene setzen.

© Helmuth Weichselbraun

So manch ein Passant wird am Mittwoch in der Klagenfurter Innenstadt wohl zweimal hinschauen: Im Rahmen des Bodypaintingfestivals, das bis Samstag in Klagenfurt stattfindet, verwandeln sich auch Schaufenster von Innenstadt-Geschäften in eine bunte Bühne. Ab 13 Uhr werden bunt bemalte Models zu lebenden Schaufensterpuppen. Die teilnehmenden Betriebe der Aktion "Bodypainting goes Shopping" sind: Optik Buffa, Schwarzes Schaf - Barista Café, Biogena, Schuhhaus Rex, Mojo, Das Lederhaus Albert Pflüger, Strohmaier Trachten Klagenfurt, der Sandwirth und La Pasta.