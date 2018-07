Anrainer des Flurwegs in Grafenstein üben Kritik an neuem Standort der Kinderbetreuungseinrichtung. Der Weg sei außerdem stark befahren und nicht sicher.

Der Weg vor dem Gebäude wird trotz Verbots von Lkw befahren © (c) Dieter Kulmer

Der Neubau der Kinderkrippe in der Flurgasse in Grafenstein sorgt bei Anrainern für Kopfschütteln. Mit seinem neuen Standort in Schulterndorf sei die Einrichtung sehr dezentral gelegen; rund 2,5 Kilometer vom jetzigen Standort im Ortskern, wo sich auch Kindergarten und Schule befinden. Doch das ist nicht der einzige Kritikpunkt: "Der Flurweg ist eine Autobahnzubringer-Straße und stark frequentiert. Zudem ist er einspurig und hat keinen Gehweg", sagt Anrainer Hermann Drössel. Der Ersatz-Gemeinderat (FPÖ) ortet auch gesundheitliche Bedenken, denn: "Neben dem Neubau verläuft eine 110 kV-Leitung."

