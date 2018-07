Die Gebietskrankenkasse tourt wieder mit ihrer Hautschutzkampagne durch die Kärntner Bäder. Am Donnerstag machen die Hautfachärzte erstmals Halt am Wörthersee.

Hautarzt Martin Inzinger bei einer Untersuchung am Längsee © Wilfried Gebeneter

Die Kärntner Gebietskrankenkasse führt wieder ihre Hautschutzkampagne durch. Am Donnerstag, den 12. Juli, können sich Interessierte von 10 bis 12 Uhr im Parkbad Krumpendorf untersuchen lassen. Von 14 bis 16 Uhr sind die Hautfachärzte im Strandbad Maiernigg (Ersatztermin bei Schlechtwetter ist der 19. Juli). Am Freitag macht die Hautschutzkampagne von 17 bis 18.30 Uhr im Strandbad Loretto Halt (Ersatztermin 20. Juli), am Samstag von 10 bis 15 Uhr im Strandbad Klagenfurt (Ersatztermin 21. Juli).