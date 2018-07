Doch kein Beschluss von Optionsvertrag für Verkauf der Benediktinerschule an Sandwirth-Eigentümer. Jetzt mischt die Lilihill-Gruppe als Interessent mit.

Im Sommer 2020 werden die letzten Schüler die Benediktinerschule © Helmuth Weichselbraun

Am vergangenen Freitag war für Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) und Stadtrat Markus Geiger (ÖVP) die Sache noch klar. Weil eine Sanierung der Benediktinerschule nach Ende des Schulbetriebs im Juli 2020 zu teuer wäre, will die Stadt das historische Gebäude und die dazugehörige Liegenschaft um zwei Millionen Euro verkaufen. Ein Gutachten hatte einen Wert von 1,6 Millionen Euro ergeben. "Wir haben lange diskutiert welchen strategischen Nutzen das Gebäude für die Stadt haben kann", erklärten Mathiaschitz und Geiger. "Für eine Sanierung hätte die Stadt aber an die 20 Millionen Euro investieren müssen."

