Nacktmodel Micaela Schäfer und ihr Kärntner Freund Felix Steiner wollen sich in der Promi-WG beweisen © RTL

Das "Sommerhaus der Stars" bei RTL hat jetzt seine Pforten geöffnet. Acht Promi-Paare kämpfen auf engsten Raum um den begehrten Titel "Das Promipaar 2018". Die ersten Tage in der Promi-WG in Portugal (zu sehen waren diese Montagabend auf RTL) hatten es schon in sich: Es wurde zwischen den Bewohnern bereits heftig gestritten und man wunderte sich vor allem auch über Patricia Blancos Alkoholkonsum. Auch zwischen den Paaren verlief nicht alles reibungslos. Ex-Rotlichtzampano Bert Wollersheim (67) und seine Freundin Bobby Anne Baker (48) zofften sich vor laufender Kamera - angeblich haben sie sich mittlerweile bereits getrennt.

Beim deutschen Nacktmodel Micaela Schäfer (34) und ihrem Klagenfurter Freund Felix Steiner (34), einem Unternehmer und Redakteur, ist derzeit noch alles harmonisch. In der WG zeigen sich gut gelaunt und eher zurückhaltend. Schäfer: "Für uns ist das Sommerhaus eine Prüfung, wir müssen uns das erste Mal beweisen." Seit zwei Jahren sind die beiden unzertrennlich, sie leben gemeinsam in Berlin. Steiner: "Wir sind ein super Team." Er verriet dann sogar, wie das erste Aufeinandertreffen von Micaela mit seiner Mutter verlief: "Sie hat ihr bei einer Schifffahrt auf dem Wörthersee gleich ihre Brüste gezeigt."

Dass sie gut harmonieren bewiesen sie dann auch beim ersten Paarspiel "Weintreten". Als Sieger durften sie dann von den anderen Paaren nicht auf die Abschussliste gesetzt werden. Micaela Schäfer nach dem Sieg: "Ich bin richtig baff, ein tolles Gefühl. Jetzt kann ich mich ausziehen!" Auf die nächste Folge der Serie darf man also durchaus gespannt sein.