Nacktmodel Micaela Schäfer und ihr Kärntner Freund Felix Steiner wollen sich in der Promi-WG beweisen © RTL

Das "Sommerhaus der Stars" bei RTL hat jetzt seine Pforten geöffnet. Acht Promi-Paare kämpfen auf engsten Raum um den begehrten Titel "Das Promipaar 2018". Die ersten Tage in der Promi-WG in Portugal (zu sehen waren diese Montagabend auf RTL) hatten es schon in sich: Es wurde zwischen den Bewohnern bereits heftig gestritten und man wunderte sich vor allem auch über Patricia Blancos Alkoholkonsum. Auch zwischen den Paaren verlief nicht alles reibungslos. Ex-Rotlichtzampano Bert Wollersheim (67) und seine Freundin Bobby Anne Baker (48) zofften sich vor laufender Kamera - angeblich haben sie sich mittlerweile bereits getrennt.