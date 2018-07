Facebook

Die Bergungsarbeiten werden bis Mittag dauern © FF St. Michael am Zollfeld

Die Klagenfurter Schnellstraße S37 Richtung Klagenfurt zwischen St. Veit Süd und Maria Saal ist über den Sommer aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt, Autofahrer müssen bis dahin über die L71 Zollfeld Straße ausweichen.

Gegen 5.30 Uhr passierte am Dienstag auf der Umleitungsstrecke Richtung Klagenfurt ein Unfall. Ein Serbe (47) kam mit seinem voll beladenen Lkw zwischen St. Michael und Willersdorf auf der L71 auf das unbefestigte Bankett. Der Mann konnte das Zugfahrzeug noch auf der Fahrbahn halten, der Anhänger stürzte aber in den angrenzenden Maisacker. Dabei wurde die Anhängerkupplung abgerissen, das Zugfahrzeuge kippte und kam seitlich quer über die Fahrbahn zu liegen. Der Lenker blieb dabei unverletzt. Am Anhänger und dem Zugfahrzeug entstand erheblicher Sach- bzw Totalschaden.

Die Bergung wurde von einem konzessionierten Unternehmen vorgenommen. Im weiteren Berge- und Aufräumeinsatz standen insgesamt 60 Mann FF St. Veit, St. Donat, St. Michael, Maria Saal sowie Männer der Straßenmeisterei St. Veit. Bis 10.20 Uhr war die Straße gesperrt, die Umleitung erfolgte über Karnburg und Maria Saal. Die mehrstündige Sperre führte zu Staus.

