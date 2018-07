Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich in einem Unternehmen in Viktring gewaltsam Zutritt zum Büro.

Am Wochenende

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt © Fohringer

Das Büro eines Unternehmens in Klagenfurt-Viktring war am vergangenen Wochenende Ziel von Einbrechern. Nachdem sie ein Fenster gewaltsam geöffnet hatten, brachen sie einen Standtresor auf und stahlen daraus Bargeld in bislang unbekannter Höhe.