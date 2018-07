Facebook

Auch in diesem Jahr ließen sich die Modemacher Manuela und Ernst Fischer von der Boutique "Fisher's by the Sea" in Velden für ihre Kunden und Freunde etwas Besonderes einfallen: Traditionell feiern sie am Abend vor der "Fete Blanche" mit Cocktails und köstlichem Fingerfood. Als Höhepunkt konnten sie diesmal den Eurovisions-Dritten Cesár Sampson zu seinem ersten Auftritt in Kärnten bringen. Der Wettergott war Anfangs nicht so begeistert, doch um 19 Uhr war der Spuk vorbei und die große Party konnte wie geplant statt finden. "Das Publikum hier ist wirklich toll und ich freue mich schon auf meinen nächsten Auftritt bei der Starnacht am Wörthersee", outete sich Sampson als neuer Kärnten Fan. Und Ernst Fischer fügte hinzu: "Es ist nicht immer leicht, unsere Freunde und Kunden zufrieden zu stellen. Aber bei dem diesjährigen Cocktail ist uns das mehr als gelungen - wir freuen uns auf eine erfolgreiche Sommersaison. Mitgefeiert haben unter anderem Friederike Wlaschek, Marika Lichter, Joanna und Kurt Mann, die Mediziner Harry Hertz und Bob Djavan, Ex-Gewista-Chef Karl Javurek, Helga und Michael Kuhn, Verena Schneider sowie 3-Hauben-Koch Hubert Wallner. Klicken Sie sich durch die Fotos!: