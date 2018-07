Vier in Matschach im Rosental aufgestellte Bienenvölker fielen in der Nacht auf Sonntag einem Bären zum Opfer. Die Stöcke gehörten einem 59-jährigen Maria Wörther.

Immer wieder plündert im Rosental ein Bär Bienenstöcke, zuletzt am Samstag in Matschach (Symbolfoto) © Karlos Lomsky - stock.adobe.com

In Matschach in der Gemeinde Feistritz/Rosental hatte ein 59-jähriger Mann aus Maria Wörth seine Bienenstöcke aufgestellt. In der Nacht auf Sonntag wurden diese von einem Bären geplündert. Insgesamt vier Völker fielen dem Tier zum Opfer. Der Schaden beläuft sich laut dem Besitzer auf rund 1200 Euro.