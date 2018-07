In Pörtschach rückten Diebe mit einem Bolzenschneider an, um zwei mehrfach versperrte Fahrräder zu stehlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Am hellichten Tag wurden zwei teure E-Mountainbikes gestohlen (Symbolfoto) © DPA/Gentsch

Mehrere Schlösser hielten Diebe am Samstag nicht davon ab, zwei teure E-Mountainbikes zu stehlen. Die Fahrräder waren auf dem Heckträger eines in Pörtschach am Wörthersee abgestellten Pkw befestigt und mehrfach gesichert. Trotzdem wurden sie gestohlen, und das am hellichten Tag zwischen 13 und 18 Uhr. Die unbekannten Täter rückten mit einem Bolzenschneider, schnitten die Räder los und nahmen sie mit. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.