Die Polizei befreite am Samstag einen Hund aus einem in Pörtschach am Wörthersee geparkten Pkw. Das Tier war bereits in schlechtem Zustand.

Stundenlang musste der Hund im heißen Auto ausharren (Symbolfoto) © ÖKV/APA

Wegen Tierquälerei angezeigt wurde ein 61-jähriger Grazer gestern in Kärnten. Er hat seinen Pkw in Pörtschach am Wörthersee abgestellt und war dann für mehrere Stunden verschwunden. Doch seinen Hund ließ er im Zwinger im Fahrzeug zurück - und das bei brütender Hitze. Als die Polizei eintraf, war das Tier bereits in einem schlechten Zustand. Die Beamten versuchten, so rasch wie möglich den Besitzer in den umliegenden Hotels und Strandbädern ausfindig zu machen, jedoch vergebens. Also schlugen sie mit einem Notfallhammer eine Scheibe beim Fahrzeug ein und befreiten das Tier. Der Hund wurde auf die Polizeiinspektion gebracht und später vom Tierheim Klagenfurt abgeholt.